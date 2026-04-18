いやあ、ほったからしていたらあきませんね。さかのぼること、まだ寒い冬の時期。冬の野菜としておいしい、白菜。「自分で育てておいしいのを食べよう」と思い、苗を買ってきて育てはじめました。苗を見て、「この葉っぱが成長したら、売っている白菜みたいに、葉っぱがキュッと詰まったようなかたまりになるのか!?」となるほど、なにも知らないところからのスタートです。白菜を育ててみる白菜の苗2月末には次第に大きくなっ