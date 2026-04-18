フリーアナウンサーでモデルの森音朱里(26）が17日、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショットを公開した。 【写真】おへそが見えてますよ 「半袖解禁した日」と投稿。「ポカポカのお散歩日和が続いてて嬉しいけど、きっとすぐ暑くなるから今のうちに存分に楽しまなくては今年こそは春服いっぱい着たい！（毎年言ってる）」とつづった。 続けて「ダブル襟のリブニットポロが大人可愛くてお気に入り