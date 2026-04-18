◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）「２番・ＤＨ」で出場していたソフトバンク・近藤健介外野手に、３回の第２打席で代打が送られた。初回１死で第１打席に立つと、２球目が右肘付近に直撃。死球で一度ベンチに下がったものの、治療を受けた後はグラウンドに姿を見せて先制点のホームも踏んだ。しかし、３回の先頭で迎えた第２打席で代打・中村晃がコールされ、近藤はベンチに退いた。