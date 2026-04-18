サッカー元日本代表ＭＦの稲本潤一さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。Ｗ杯日本代表選出の際のドキドキ体験を明かす一幕があった。今回は６月開幕の北中米Ｗ杯に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結。Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開した。日韓、ドイツ、南アフリカのＷ杯３大会出場の稲本さんは代表メンバー発表