タレントのLiLiCo（55）が17日に更新された女性誌「美ST」の公式YouTube「美ST Channel」に出演。女優の羽田美智子（57）と更年期の症状について語った。LiLiCoは自身の更年期について「1年前ぐらいに抜けたー！！と思って。でも、たま〜にさ、ドッと。“Welcomeback”って感じで、もう1回来たかアイツ…みたいな感じで」と現在の状態を説明。羽田に「どうでした？更年期の時って。私は凄く怒りっぽくなりました」と自身の