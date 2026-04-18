◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2026年4月18日みずほペイペイD）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が死球を受けたことにより途中交代した。「2番・指名打者」でスタメン出場。しかし、初回の打席で九里の2球目が右肘付近に当たった。苦悶の表情で一度ベンチ裏へ。その後、一塁に出てきて、2死満塁から柳町が放った2点適時打で先制のホームを踏んだが、3回の打席で代打・中村晃を送られた。