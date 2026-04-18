◇関西六大学野球春季リーグ第3節1回戦大商大2―0龍谷大（2026年4月18日わかさスタジアム京都）関西六大学野球の春季リーグは18日、第3節の1回戦2試合が行われ、大商大は龍谷大を2―0で下して先勝した。プロ注目の最速149キロ左腕・星野世那（4年）が2年春以来2度目の完封で今春初勝利を挙げた。最速145キロを計測した直球を軸にカットボール、チェンジアップなどを有効活用。8回まで被安打2にまとめ、2―0の9回には2