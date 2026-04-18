◇パ・リーグ楽天9―1ロッテ（2026年4月18日楽天モバイル最強パーク）楽天のホセ・ウレーニャ投手（34）が6回6安打1失点の好投で来日初勝利。「感覚も良かったですし、勝つためにやっていたので、それを達成できてよかったです」と笑顔を見せた。前回9日の日本ハム戦は5回2安打無失点と好投しながらも下半身に張りが出たため、緊急降板。その後、救援陣が崩れて敗れた。この日は投打がかみ合い、3カード連続の勝ち越し