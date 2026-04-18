「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を密輸したとして、台湾出身の女が現行犯逮捕されました。押収された量は過去最多だということです。幻覚作用があり「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物「エトミデート」。警視庁はおととい、タイから羽田空港に指定薬物「エトミデート」を含む結晶、およそ4キロを密輸したとして、台湾出身の劉庭簱容疑者（50）を現行犯逮捕しました。「エトミデート」は二重構造にな