楽しくお散歩を満喫していたワンコがふと立ち止まり、“何か”に気付いた様子。そのあまりにも分かりやすい反応が、多くの人の笑いを誘うこととなりました。投稿は記事執筆時点で19万再生を突破。「顔が正直ｗｗ」「めっちゃ分かりやすいｗ」などのコメントが寄せられています。 【動画：彼氏の犬と楽しく散歩していたら、突然『飼い主じゃない』と気が付いて…わかりやす過ぎる『表情』】 ご機嫌なお散歩タイム TikTokア