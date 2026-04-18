マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラは今節のアーセナル戦がプレミアリーグのタイトルレースにおいて重要な試合になると語った。英『Sky Sports』が報じている。シティは現在2位につけており、首位アーセナルとは6ポイント差。シティには1試合未消化があるため、今節のアーセナルとの直接対決と未消化分を勝利すれば、勝ち点で並ぶことができる。残り6試合（シティは7試合）とプレミアも佳境に突入するなか、両