近年、ビッグクラブに優秀な選手を輩出し続けているプレミアリーグのクリスタル・パレス。特にバイエルンに移籍したマイケル・オリーセの活躍は凄まじく、今季は公式戦43試合で18ゴール29アシストを記録している。『talkSPORT』によると、イングランド代表のアダム・ウォートンにパレス退団の可能性があり、オリーセのようなステップアップが期待されている。獲得に強い関心を示しているのは、遠藤航が所属するリヴァプール。以前