ラ・リーガのレアル・マドリードに所属するダニ・セバージョスに移籍の可能性が浮上している。セバージョスはレアル・ベティス出身のMFで、レアルに加わったのは2017年。今季は怪我での離脱もあり、控えとなっており、リーグ戦ではまだ473分しかプレイできていない。クラブとの契約は来季限り、29歳という年齢を考えると、ここからの契約延長は考えにくい。『AS』によると、夏にセバージョスがレアルを離れる可能性があり、オラン