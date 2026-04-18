「楽天９−１ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）楽天は２連勝で、３カード連続勝ち越し。今季最多の貯金４とした。五回、リードを４点二広げてなお１死一塁。打席の浅村は打った瞬間、首をひねった。それでも打球は今季から最大６メートル手前に新設されたフェンスを越える１号左越え２ラン。お立ち台で「ホームランゾーン、ありがとうございます」と喜びの声を挙げた。「詰まったし、今までの感覚があるんで、入