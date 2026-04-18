４月末をもって現役を引退する石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の引退式が１８日、中山競馬場で行われた。０１年３月に騎手デビュー。“障害界の絶対王者”オジュウチョウサンの主戦を務め、１６年中山グランドＪを皮切りに、コンビでＪＧ１・９勝（中山ＧＪ６勝、中山大障害３勝）を挙げた。相棒との出会いを「最悪ですね（笑）全然言うことを聞かなかったので」を述懐。「怒って落とされたりしての繰り返し。できたら褒