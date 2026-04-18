お笑いタレント・東野幸治が１７日深夜放送のＡＢＣラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で山里亮太の代打ＭＣを務めた?裏話?を語った。東野は山里がお休みだった１５日の「ＤａｙＤａｙ．」に登場。武田真一アナから紹介されると「一応、山ちゃん専用の赤ペンがあって。これを持って今日は頑張りたいと思います」と赤いボールペンを披露していた。このボールペンは「ＤａｙＤａｙ．」