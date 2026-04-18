メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県内を中心に行われるアジア・アジアパラ競技大会の開幕まで半年となり、名古屋でファンランイベントが開かれました。 このイベントは、アジア・アジアパラ競技大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアムで、9月に始まる大会への関心を高めてもらおうと開催されました。 1万1000人を超える応募の中から抽選で選ばれた約500人のランナーが、3月に完成したばかりの陸上トラッ