【モデルプレス＝2026/04/18】モデルのとうあが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】とうあ「目を奪われた」ミニスカから美脚輝く◆とうあ、美スタイル披露クロップド丈のワンショルトップスにミニスカート、ロングブーツを合わせたスタイルで美しいスタイルを披露したとうあ。堂々とランウェイを闊