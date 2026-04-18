【モデルプレス＝2026/04/18】俳優・モデルの野村康太が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】ランウェイに登場した「ブルーロック」実写化出演俳優◆野村康太、デニムパンツ着こなす春らしいピンクのTシャツにデニムパンツを合わせて登場した野村。トップではサングラスを外して微笑んだ。野村は実