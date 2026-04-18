どんなに仲のいいカップルでも、付きあいが深まっていくなかで“壁”を感じる瞬間は必ずやってきます。最初は些細なすれ違いだったとしても、放っておくと関係にひびが入る原因にも…。でも、その壁は2人で乗り越えるからこそ、絆はもっと強くなるのです。今回は、ほとんどのカップルが直面する壁を体験談やインタビューをもとにご紹介します。価値観のズレ「え、それって普通じゃないの？」「なんでそう思うの？」と、一緒に過ご