１３日、第６回中国国際消費品博覧会の三菱食品のブースで説明を聞く来場者。（海口＝新華社記者／許芸潁）【新華社海口4月18日】中国海南省で13〜18日、第6回中国国際消費品博覧会が開かれた。日本の食品卸大手、三菱食品の森川博昭海外事業本部長は新華社のインタビューに応じ、消費品博の意義や中国市場での事業戦略について語った。三菱食品の出展は今回で3回目。森川氏は「出展のたびに中国市場の変化や消費者の関心の高