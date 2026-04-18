将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）が挑戦者の斎藤慎太郎八段（32）に126手で勝利した。この結果、伊藤叡王はシリーズ成績を2勝0敗とし、タイトル3連覇へ向けて「王手」をかけた。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）注目のシリーズ第2戦は、柴山潟に面する片山津温泉に位置し、雄大な白山連峰を望む名旅館「アパリゾート佳水