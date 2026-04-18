◇パ・リーグ楽天9―1ロッテ（2026年4月18日楽天モバイル最強パーク）楽天・浅村栄斗内野手（35）が今季初のお立ち台で「テラスありがとうございます」と感謝した。5―1の5回1死一塁。43打席目で待望の今季1号を放ったが、田中のフォークをとらえた瞬間、うなだれた。「詰まったし、今までの感覚があるので入らんと思った」。本人の感覚とは裏腹に、打球は今季から設置された左翼ホームランゾーンへ着弾。左飛覚悟の打