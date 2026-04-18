長野県で午後2時54分ごろ、震度5弱を観測する地震が発生しました。午後1時20分ごろにも震度5強を観測する地震が起きていて、気象庁は引き続き同程度かそれ以上の地震に注意を呼びかけています。午後2時54分ごろ、長野県北部を震源とする強い地震がありました。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5.1と推定されます。各市町村の震度では震度5弱が長野市、大町市、震度4が小川村、松川村、生坂村などとなって