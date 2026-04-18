現地時間の4月17日、ペルーのホセ・マリア・バルカサル大統領は、F-16Block70戦闘機の購入契約の締結を見送ると表明し、選定および契約手続きは次期政府に委ねる考えを示しました。契約総額は約35億ドルで、当初は4月17日に米ロッキード・マーティン社と最初の12機の調達契約を締結する予定でした。バルカサル大統領はインタビューで、今回の政府が暫定政府であり、任期が2026年7月までであることを考慮すると、国が巨額の債務を負