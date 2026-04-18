ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションしたスイーツのポップアップストアが、4月23日（木）〜5月6日（水・祝）の期間、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 MB階菓子売場イベントスペースで開催される。【写真】オリジナルイラストがトートバッグに!?豪華なセットも販売■『ちいかわ』尽くしのポップアップストア今回開催されるのは、新商品を発売したばかりの「東京ばな奈」と『ちいかわ』のコ