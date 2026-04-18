病気や災害で親を亡くすなどした子どもの進学を支援する「あしなが育英会」の募金活動が１８日から全国で始まり、ＪＲ高崎駅でも活動が行われました。 病気や災害などで親を亡くしたり、親に障がいがある子どもの進学を支援する「あしなが高校奨学金」。物価高などを背景に奨学金のニーズは高まっていて、今年度の申し込みは全国で１８１９人と過去最多となりました。 １８日から全国１２０カ所で始った募金活動。県内で