新しく生まれ変わり、2026年秋のアジア大会のメイン会場になる名古屋市の「パロマ瑞穂スタジアム」で18日、完成式典が開かれました。完成式典には、グランパスの元選手で監督として初のJ1優勝をもたらした、「ピクシー」として知られるストイコビッチさん(61)も参加しました。ストイコビッチさん：「スポーツをもっと自由に楽しく、みんなのものに」その後、瀬戸市出身の陸上パラアスリート・大島健吾選手