熊本地震から10年。震災を機に南阿蘇村へ移住し、今も復興の最前線に立ち続ける鹿児島市出身の男性がいます。被災地と向き合い続けるその思いと覚悟に迫ります。 ■震度7が2度観測された熊本地震から10年 観測史上初めて、震度7の揺れが2度起きた熊本地震。東海大学阿蘇キャンパスに通っていた鹿児島出身の女子学生も犠牲になりましたーー。あれから10年です。 （久保尭之さん）「この規模のダメー