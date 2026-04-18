18日午後1時20分頃、長野県北部を震源とする最大震度5強の強い地震があり、県内では上越と中越で震度２を観測しました。 この地震の震源の深さは１０キロ、マグニチュードは５．０と推定されています。 この地震で県内は糸魚川市・妙高市・上越市・長岡市・十日町市で震度２の揺れを観測しました。また北陸新幹線が一時運転を見合わせました。