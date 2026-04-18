太平洋戦争で戦死した旧日本海軍連合艦隊司令長官の山本五十六の命日の18日、出身地の長岡市で法要が営まれました。 法要の後、五十六の孫 山本源太郎さんは世界情勢が危ないと話し次のように話しました 【山本源太郎さん】 私たち国民ひとりひとりが何をしなければならないのか改めて考える時期にきている。