◇近畿学生野球春季リーグ第3節2回戦奈良学園大7―5和歌山大（2026年4月18日大阪シティ信金スタジアム）4季連続優勝を目指す奈良学園大が1勝1敗のタイ持ち込んだ。1回表、5番・北峯嵩流（4年、奈良大付）の右前適時打で先制すると続く石井颯真（4年、八戸学院光星）の右前適時打で2点を先取した。2―2で迎えた3回には北峯、石井の連続適時二塁打で勝ち越した。2安打2打点に四死球で4度出塁した北峯は「三振だけはしな