「関西六大学野球、大商大２−０龍谷大」（１８日、わかさスタジアム京都）プロ注目の大商大・春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が「３番・ＤＨ」で今季初めてスタメン出場し、２安打１盗塁の活躍を見せた。初回の第１打席は死球。三回先頭の２打席目では藤原から左前打を放って今季初安打とし、二盗も決めた。３打席目は二飛に倒れたが、七回先頭の最終打席では初球を左前へ運び、２点目の起点となった。開幕前に右足首を捻