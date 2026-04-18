マルタ船籍の石油タンカーがホルムズ海峡を通過し、バスラ沖のイラク領海に到着する様＝17日/Mohammed Aty/Reuters（CNN）イラン軍は18日までに、ホルムズ海峡を通る船舶の通航に再び制限を課す方針を明らかにした。停戦中に米国が「繰り返し信頼を裏切った」と主張した。イランのアラグチ外相は17日、X（旧ツイッター）にホルムズ海峡が船舶に開放されたと投稿していた。しかし、イラン国営メディアは数時間後、「船舶の通航に対