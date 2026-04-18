フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは先週に引き続いて「歴代日本代表がＷ杯のスゴさを語りまくりＳＰ」。元サッカー日本代表の豪華メンバーをゲストに招き、Ｗ杯にまつわるトークを進行した。Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約した柿谷曜一朗氏は、Ｗ杯で目撃した世界的プレーヤーのいろんな意味で