【モデルプレス＝2026/04/18】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。渋谷での自撮りショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳イコラブメンバー「隠しきれないオーラ」渋谷降臨自撮りショット◆諸橋沙夏、渋谷の巨大看板と自撮りショット披露諸橋は「自撮り恥ずかしかった」と綴り、渋谷のMAGNET by SHIBUYA109に掲出された＝LOVEの20thシング