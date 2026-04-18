【モデルプレス＝2026/04/18】超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）の坂井仁香、僕が見たかった青空の金澤亜美が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】人気アイドル同士が夢のコラボ◆坂井仁香＆金澤亜美、仲良く闊歩2人は頬にシールを貼って可愛さ全開のランウェイ。坂井はチェックのワ