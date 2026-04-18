病気や事故などで親を亡くした子供たちへ奨学金の支援を呼びかける「あしなが募金」が18日から始まり、およそ40人の学生が支援を呼びかけました。東海地方では、現在400人ほどの学生が奨学金の援助を受けていて、メンバーらは「1人でも多くの学生が学べるよう募金をお願いしたい」と話していました。募金は栄や名古屋駅前など9カ所で、18日から4日間行われます。