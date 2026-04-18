秋田朝日放送 大仙市役所でキャビネットを焼く火事がありました。すぐに消し止められ、けがをした人はいません。 警察などによりますと１８日午前１１時ごろ大仙市役所本庁舎の１階で電子機器などが入っているキャビネットから火が出ました。休日出勤していた職員が破裂音を聞いて駆けつけ火は消火器で１５分後に消し止められました。 この火事でキャビネットに保管されていた歩数計やボタン電池、ファイルが焼けました