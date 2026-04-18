秋田朝日放送 秋田市新屋でまち歩きをしながら買い物が楽しめるイベント開かれ雨にもかかわらず多くの人でにぎわいました。 古い町並みが残る秋田市の新屋表町通り周辺で開かれている「ものまちさんぽ～」 通り沿いの１８の家や店を使い工夫を凝らしたハンドメイド作品などが販売されています。１３回目となった今回は５９の店が集まりました。 葉っぱの葉脈を使ったイヤリングなど植物を使った手作りのアクセ