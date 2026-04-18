気象庁は午後1時20分ごろ、長野県北部で発生した最大震度5強を観測する地震について今後1週間は同じ規模の地震に警戒するよう注意を呼びかけました。【映像】地震発生時の様子午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする深さ8キロ、マグニチュード5.0の地震があり、大町市で震度5強、長野市で震度5弱を観測しました。その後も長野市で震度5弱を観測する地震が発生しました。一連の地震は地殻内で発生した逆断層型だということ