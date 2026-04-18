ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）がコロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）と日本人対決でしたが、実はこの試合の前にはスタジアムが一面の銀世界となっていました。雪が舞う中、球場入りした大谷選手。スタジアムには雪が降り積もり、かわいらしい雪だるままで置かれていました。スタッフによる懸命な除雪作業を経て、試合は予定通りにプレーボール。日本人対決で幕を開けました。大谷選手が日本時代を含め、4打