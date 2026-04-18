2カ月後に開幕するサッカー北中米ワールドカップの決勝戦が行われる会場への運賃が、通常の12倍に引き上げられることが決まりました。【映像】サッカーW杯期間中 会場への鉄道運賃12倍にニューヨーク・マンハッタン中心部のペンシルベニア駅から決勝戦が行われるニュージャージー州のメットライフ・スタジアムまでの往復の鉄道運賃は通常12.9ドル=およそ2000円です。運営するニュージャージー・トランジットは17日、大会期間