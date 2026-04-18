冬の間閉鎖されていた、岐阜県と滋賀県にまたがる「伊吹山ドライブウェイ」が18日、今シーズンの営業を始めました。午前8時の営業開始とともに長い列を作っていたおよそ100台が、次々とゲートを通過していきました。訪れた人は、山頂下の駐車場から琵琶湖などの眺めを楽しんでいました。ドライブウェイは、11月下旬まで営業します。