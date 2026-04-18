5月8日に公開される『ゼイ・ウィル・キル・ユー』より、スタッフ・キャストのコメントとメイキング写真が公開された。 参考：アンディ・ムスキエティ製作のホラーアクション『ゼイ・ウィル・キル・ユー』5月8日公開 本作は、『IT／イット』シリーズのアンディ・ムスキエティと『WEAPONS／ウェポンズ』のワーナー・ブラザースが製作に名を連ねる脱出型ホラーアクション。