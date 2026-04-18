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【J1百年構想リーグ EAST第11節】(味スタ)東京V 1-0(前半0-0)千葉<得点者>[東]寺沼星文(51分)<警告>[千]久保庭良太(44分)、前貴之(48分)主審:福島孝一郎└2週間ぶりの再戦…東京Vが千葉に1-0勝利でリベンジ! FW寺沼星文の加入後初ゴールが決勝弾