[4.18 J1百年構想リーグEAST第11節 東京V 1-0 千葉 [味スタ]J1百年構想リーグEAST第11節が18日に開催され、4位東京ヴェルディは本拠地で10位ジェフユナイテッド千葉に1-0で勝利した。4日に行われた前回対戦はホームの千葉が3-2で勝利。2週間ぶりの顔合わせとなった“オリジナル10対決”は、リベンジを目指す東京Vが優勢に進め、後半6分に先制した。MF平川怜がペナルティエリア後方の左から右足で緩やかなクロスを送る。ファ