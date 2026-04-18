「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪３−０京都」（１８日、ヤンマーハナサカスタジアム）Ｃ大阪が京都を下して２連勝とした。前半１８分、ＦＷチアゴ・アンドラーデがペナルティーエリア内からのパスに合わせて右足を振り抜いた。ゴール左に突き刺す先制点を挙げると、人さし指を突き上げて大歓声をかみしめた。２試合連続となる得点で勝負強さを発揮した。後半２１分にはＦＷ本間ペナルティーエリア中央から右足でのシ