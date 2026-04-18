ＤｅＮＡ・筒香嘉智内野手が、上半身のコンディション不良のため、１９日に出場選手登録を抹消することが１８日、分かった。同日の広島戦（マツダスタジアム）後に、相川亮二監督が明かした。筒香はこの日、「３番・三塁」でスタメン出場も、六回裏の守備から交代。指揮官は「筒香なんですけど、あす抹消します。上半身のコンディション不良、悪化したというか。そういうかたちで、あす抹消する予定です」と説明した。１９日に