◇パ・リーグ西武3―5日本ハム（2026年4月18日エスコンF）好投を続けていた西武・先発の武内夏暉投手（24）がアクシデントに見舞われた。2点リードで迎えた6回だった。無死一、二塁で奈良間の打球が左すねに直撃。跳ね返ったボールの処理にもたつく間に、二塁走者が一気に生還して1点を返されると、武内は苦悶の表情を浮かべてベンチに下がった。試合後、武内は報道陣の前を小走りで駆け抜ける仕草を見せるなど問題な